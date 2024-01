Cerespo Aktie: Was passiert jetzt?

Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie von Cerespo hat mittlerweile 889,45 JPY erreicht, während der aktuelle Kurs bei 831 JPY liegt. Dies ergibt eine Differenz zum gleitenden Durchschnittskurs von -6,57 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Für die vergangenen 50 Tage beträgt der gleitende Durchschnittskurs 864,94 JPY, was einen Abstand von -3,92 Prozent zur aktuellen Aktie bedeutet und somit zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Insgesamt erhält Cerespo somit eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis der technischen Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) bietet einen Einblick in die Dynamik des Aktienkurses. Der RSI für Cerespo liegt bei 44,44, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 70,94, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Schlecht" basierend auf dem RSI.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher erhält Cerespo in diesem Bereich eine Bewertung von "Neutral". Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es in letzter Zeit weder besonders positive noch negative Diskussionen über Cerespo, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend ergibt sich somit eine überwiegend neutrale Bewertung auf Basis der technischen Analyse, des RSI, des Sentiments und des Anlegerverhaltens für die Aktie von Cerespo.