Cerespo Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die Aktie von Cerespo wurde in den letzten Monaten in Bezug auf verschiedene Faktoren bewertet. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet ergab die langfristige Beobachtung eine neutrale Einschätzung. Die Diskussionsintensität war üblich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral"-Wert führte.

In Bezug auf die technische Analyse ergab der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -6,23 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhielt das Unternehmen für die einfache Charttechnik ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" für das Anleger-Sentiment führte.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wurde die Aktie von Cerespo als Neutral-Titel bewertet. Der RSI7 war mit 75,86 als "Schlecht" eingestuft, ebenso wie der RSI25 mit 70,83, was zu einem Gesamtranking als "Schlecht" führte.