Cerespo Aktie: Jetzt wird es spannend!

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie von Cerespo ein Neutral-Titel. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Cerespo-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 75,86 und für den RSI25 von 70,83. Dies bedeutet eine "Schlecht"-Empfehlung für beide Zeiträume und führt zu einem Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cerespo-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 894,71 JPY im Vergleich zum aktuellen Kurs (839 JPY) eine Abweichung von -6,23 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachten wir hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs nahe diesem Durchschnitt (-4,43 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag und über den gesamten analysierten Zeitraum in die positive Richtung. Zudem unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Cerespo. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Aktie von Cerespo in den vergangenen Monaten eine übliche Aktivität hervorgebracht hat. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Damit ergibt sich insgesamt für Cerespo ein "Neutral"-Wert.