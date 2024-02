Cerespo Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "PayPal Holdings Inc.":

In den letzten Wochen war keine klare Veränderung in der Kommunikation über Cerespo in den sozialen Medien zu beobachten. Es gab weder eine übermäßig positive noch negative Verschiebung in den Diskussionen. Aufgrund dessen erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Cerespo wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Cerespo von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich mit diesem Wert befasst haben. In den letzten Tagen wurden überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einstufung "Neutral" führt. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt somit eine "Neutral"-Einstufung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für diesen Punkt der Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Cerespo heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 58,54 Punkten, was darauf hinweist, dass Cerespo weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,66, was ebenfalls darauf hinweist, dass Cerespo weder überkauft noch überverkauft ist, und somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Neutral"-Rating. Zusammen erhält das Cerespo-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Inzwischen liegt der Kurs von Cerespo bei 887 JPY etwa 3,19 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage liegt die Distanz zum GD200 bei +0,48 Prozent, was ebenfalls zu der Einstufung "Neutral" führt. Insofern wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

