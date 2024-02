Ceres Power, tut es schon wieder!

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Die Aktie von Ceres Power hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 268,25 GBP verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 177,2 GBP, was einem Unterschied von -33,94 Prozent entspricht. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 186,45 GBP wird oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Da der letzte Schlusskurs in ähnlicher Höhe liegt (-4,96 Prozent), ergibt sich eine "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

In Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich langfristig eine mittlere Aktivität, weshalb eine "Neutral"-Bewertung im Sentiment und Buzz vergeben wird. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was insgesamt zu einem langfristig "Schlecht"-Ergebnis führt.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat die Aktie von Ceres Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50,96 Prozent erzielt. Dies stellt eine Underperformance von -52,35 Prozent im Branchenvergleich dar. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite mit 53,64 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite schüttet Ceres Power im Vergleich zur Branche Elektrische Ausrüstung eine um 4,27 Prozentpunkte niedrigere Rendite aus. Mit einer Dividendenrendite von 0 % wird auch hier eine "Schlecht"-Einstufung vorgenommen.