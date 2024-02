Ceres Power Aktie: Das war ja klar …

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Die Analyse der Aktie von Ceres Power zeigt gemischte Signale in Bezug auf die Stimmung und die Diskussionsintensität im Internet. Die Diskussionsintensität hat deutlich abgenommen, was zu einer negativen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer guten Bewertung führt. Positive Themen rund um den Wert wurden ebenfalls angesprochen, was die positive Stimmung der Anleger bestätigt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Ceres Power in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -50,96 Prozent im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche gezeigt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Industrie"-Sektors lag die Rendite um 53,91 Prozent unter dem Durchschnittswert. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Einschätzung für Ceres Power abgegeben, mit 2 Kaufempfehlungen, 1 Neutralbewertung und keiner negativen Einschätzung. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 796,67 GBP, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 283,38 Prozent entspricht. Diese Untersuchung führt daher insgesamt zu einer guten Bewertung.