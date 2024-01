Ceres Power Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Die Aktie von Ceres Power wird von Analysten auf lange Sicht als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv, 1 neutral und keine negativ. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 796,67 GBP, was einer Erwartung von 245,18 Prozent entspricht. Da der aktuelle Schlusskurs bei 230,8 GBP liegt, wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Ceres Power derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,39 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Der Aktienkurs von Ceres Power hat im letzten Jahr eine Rendite von -43,57 Prozent erzielt, was 49,3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 3,16 Prozent, und Ceres Power liegt derzeit 46,73 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv gegenüber Ceres Power. In den letzten neun Tagen gab es hauptsächlich positive Diskussionen, während an vier Tagen eine neutrale Einstellung herrschte. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Ceres Power eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.