Ceres Power Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die charttechnische Analyse der Aktie von Ceres Power zeigt, dass der aktuelle Kurs von 160,2 GBP sich um -37,98 Prozent vom GD200 (258,3 GBP) entfernt. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 183,88 GBP, was einen Abstand von -12,88 Prozent bedeutet und somit ebenfalls als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Ceres Power-Aktie als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat deutet darauf hin, dass die Ceres Power-Aktie ein "Neutral"-Rating erhält. Die Anleger haben in den sozialen Netzwerken in den vergangenen Tagen überwiegend negativ über das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie der Ceres Power als Neutral-Titel einzustufen. Der RSI7 für sieben Tage liegt bei 57,59, was eine "Neutral"-Empfehlung nach sich zieht, ebenso wie der RSI25 für 25 Tage, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.