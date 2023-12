Ceres Power Aktie: DAS heißt noch nichts

Die Bewertung einer Aktie umfasst viele Faktoren, darunter auch die Meinungen und Diskussionen im Netz. In den letzten Monaten hat die Aktie von Ceres Power eine durchschnittliche Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum ebenfalls stabil, was ebenfalls zu einer neutralen Einschätzung führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit anderen Unternehmen in der Elektrische Ausrüstung-Branche ergibt sich eine Underperformance von 62,3 Prozent. Im Vergleich zum gesamten Industrie-Sektor lag die Rendite von Ceres Power um 63,52 Prozent unter dem Durchschnitt. Dadurch erhält die Aktie ein schlechtes Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenpolitik von Ceres Power schneidet ebenfalls schlecht ab, da die Dividendenausschüttung niedriger ist als der Branchendurchschnitt.

Die Analysten bewerten die Ceres Power insgesamt positiv, da es mehr gute und neutrale Einschätzungen als schlechte gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 796,67 GBP, was einem potenziellen Anstieg des Aktienkurses um 377,62 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie insgesamt eine gute Einstufung.