Ceres Power Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Der Ceres Power-Kurs wird am 20.01.2023, 02:25 Uhr an der Heimatbörse London mit 410.8 GBP festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Elektrische Komponenten und Ausrüstung".

Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Ceres Power entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Ceres Power beläuft sich mittlerweile auf 519,96 GBP. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 410,8 GBP erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -20,99 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 371,91 GBP. Somit ist die Aktie mit +10,46 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Buy". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

2. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen Tagen unterhielten sich die Anleger ebenfalls verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ceres Power. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Sell". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Sell"-Einschätzung.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Ceres Power als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ceres Power vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 1560 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 279,75 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 410,8 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".