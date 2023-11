Ceres Power Aktie: Womit Anleger rechnen dürfen

Die Aktie des Unternehmens Ceres Power hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,26 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus dem Industrie-Sektor weist Ceres Power eine deutliche Unterperformance auf und liegt 19,55 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Branchenvergleich der elektrischen Ausrüstung liegt die jährliche Rendite von Ceres Power mit 4,89 Prozent 19,15 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Ceres Power verläuft aktuell bei 351,76 GBP. Da der Aktienkurs jedoch bei 199,9 GBP liegt und somit einen Abstand von -43,17 Prozent zur GD200 aufweist, wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Ähnlich negativ ist das Verhältnis zur 50-Tage-Linie (GD50), die derzeit bei 309,15 GBP liegt. Hier beträgt die Differenz -35,34 Prozent und es wird ein "Schlecht"-Signal gegeben. Insgesamt ergibt sich somit eine negative Befundlage für die Ceres Power-Aktie.

Analysten bewerten die Ceres Power-Aktie aktuell mit "Gut". In den letzten zwölf Monaten gab es 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen. Es gibt jedoch keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat. Die Durchschnittskursprognose der Analysten liegt bei 796,67 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 298,53 Prozent entspricht und somit ebenfalls eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Alles in allem erhält die Aktie von Ceres Power eine positive Bewertung.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt liegt die Dividenden-Ausschüttung von Ceres Power mit 0 Prozent deutlich niedriger. Der Durchschnitt in der Branche elektrische Ausrüstung beträgt 4,32 Prozent, sodass hier eine Bewertung als "Schlecht" erfolgt.