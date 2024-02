Ceres Power Aktie: Wirklich lohnenswert?

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Aktie von Ceres Power ein Neutral-Titel. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Ceres Power-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 57,8, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 48,72, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Somit ergibt sich insgesamt das Ranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen rund um Ceres Power in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass in den letzten zwei Wochen insgesamt positive Meinungen vorherrschen, während überwiegend neutrale Themen zum Wert angesprochen wurden. Daher stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Neutral" ein.

Auch hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung zeigt sich Ceres Power über einen längeren Zeitraum hinweg als neutral. Die Aktie hat eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmungsänderung, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Ceres Power derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,22 % in der Branche "Elektrische Ausrüstung". Somit wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.