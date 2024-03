Ceres Power Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Der Aktienkurs von Ceres Power hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -61,11 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Industriesektor eine Unterdurchschnittsleistung von 65,03 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus dem Bereich "Elektrische Ausrüstung" beträgt 2,05 Prozent, und Ceres Power liegt aktuell 63,16 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance bewerten Analysten die Aktie insgesamt als "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Ceres Power eher neutral diskutiert. Die Stimmung war an den meisten Tagen neutral, aber in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten vor allem negative Themen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 2 Analystenbewertungen für die Ceres Power-Aktie stattgefunden, wobei 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht" lautete. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 870 GBP, was ein Aufwärtspotential von 526,8 Prozent bedeutet. Auf dieser Grundlage erhalten die Aktien eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Ceres Power liegt bei 61,93 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Ebenso wird die Aktie auf 25-Tage-Basis mit einem RSI-Wert von 60,96 als "Neutral" bewertet. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.