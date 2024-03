Ceres Power Aktie: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Die Stimmungslage der Anleger in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. An einem Tag zeigte das Stimmungsbarometer einen negativen Trend, positive Diskussionen waren nicht zu verzeichnen. Überwiegend neutral war die Einstellung der Anleger an insgesamt fünf Tagen. In jüngster Zeit haben sich die Anleger verstärkt über negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Ceres Power ausgetauscht. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Elektrische Ausrüstung"-Branche erzielte Ceres Power in den letzten 12 Monaten eine Performance von -61,11 Prozent. Im Durchschnitt stiegen ähnliche Aktien aus dieser Branche um 2,47 Prozent, was zu einer Underperformance von -63,57 Prozent für Ceres Power führt. Der "Industrie"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von 4,31 Prozent, wobei Ceres Power 65,42 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt diese Unterperformance zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Bei einem Wert zwischen 0 und 30 gilt der RSI als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Ceres Power liegt bei 61,93, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezogen ist, liegt bei 60,96 und weist ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen der Ceres Power-Aktie in den letzten zwölf Monaten wurden 1 als "Gut", 1 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Im Durchschnitt ergibt sich somit eine "Gut"-Rating für das Wertpapier. Für Ceres Power liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 870 GBP, was bedeutet, dass die Aktie um 526,8 Prozent vom letzten Schlusskurs (138,8 GBP) steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist daher "Gut". Zusammenfassend erhält Ceres Power von den Analysten ein "Gut"-Rating.