Ceres Power Aktie: Was geht denn hier ab?

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Das Anleger-Sentiment bezüglich Ceres Power ist in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. An einem Tag war die Stimmung negativ, während an den restlichen Tagen weder positive noch negative Diskussionen dominierten. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen diskutiert, was zu einer insgesamt schlechten Bewertung des Anleger-Sentiments für die Aktie geführt hat.

Im vergangenen Jahr erhielt Ceres Power insgesamt 3 Analystenbewertungen, wovon 2 positiv und 1 neutral ausfielen. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist daher als gut einzustufen. Obwohl es in den letzten Monaten keine neuen Analystenupdates gab, prognostizieren die Analysten einen deutlichen Anstieg des Kurses um 381,37 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt eine erhöhte Diskussionsintensität und eine positive Veränderung der Stimmung, was zu einer guten Gesamtbewertung führt.

In technischer Hinsicht liegt der gleitende Durchschnittskurs von Ceres Power derzeit bei 264,43 GBP, während der aktuelle Kurs bei 165,5 GBP liegt. Dies führt zu einer schlechten Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200 von -37,41 Prozent. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit einem Abstand von -10,86 Prozent auf eine negative Entwicklung hin, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" für die Aktie führt.