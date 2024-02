Ceres Power Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Die technische Analyse der Aktie von Ceres Power zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 260,81 GBP liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 168 GBP liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -35,59 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Ebenso liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 184,93 GBP, was einem Abstand von -9,15 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt die Gesamtnote "Schlecht".

Ein Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt, dass die Rendite der Aktie im vergangenen Jahr bei -62,24 Prozent lag. Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Industrie" liegt Ceres Power 64,35 Prozent unter dem Durchschnitt von 2,12 Prozent. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 1,06 Prozent, was bedeutet, dass Ceres Power derzeit 63,29 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Bei der Betrachtung der Stimmung von Anlegern spielen auch soziale Faktoren eine Rolle. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare und Befunde zu Ceres Power auf sozialen Plattformen neutral waren. Zudem wurden in den sozialen Medien in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen im Zusammenhang mit Ceres Power diskutiert. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung der Anleger als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator für die Dynamik eines Aktienkurses. Für Ceres Power liegt der RSI bei 62,87, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen berechnet wird, beläuft sich auf 55,01, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating der Aktie als "Neutral".