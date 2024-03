Ceres Power Aktie: Unglaubliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Dabei werden die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt. Bei Ceres Power zeigt der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage einen Wert von 21,74 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 61,48, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Ceres Power eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 4,24 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 4,24 % ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -61,11 Prozent erzielt, was 62,4 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Auch im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") und der gleichen Branche ("Elektrische Ausrüstung") liegt die Rendite deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben insgesamt eine positive Meinung zu Ceres Power. Es gibt 1 Kauf- und 1 Halte-Empfehlung, während keine Verkaufsempfehlungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 870 GBP, was einem potenziellen Wachstum von 394,88 Prozent entspricht. Aufgrund dieser positiven Einschätzung erhält Ceres Power von den Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für Ceres Power, mit positiven Aussichten von Analysten, aber negativen Bewertungen in Bezug auf Dividende und Branchenvergleich des Aktienkurses.