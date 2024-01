Ceres Power Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Die technische Analyse der Ceres Power-Aktie zeigt gemischte Signale. Die 200-Tage-Linie liegt bei 277,84 GBP, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs bei 217,6 GBP liegt, was einem Abstand von -21,68 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 184,95 GBP, was einem positiven Signal von +17,65 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich eine neutrale Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ceres Power liegt bei 26,47, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38 und wird als neutral eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie daher eine Bewertung von "Gut".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv und erlaubt daher eine Bewertung als "Gut". Auch das Sentiment und der Buzz zeigen eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den letzten vier Wochen, was zu einer positiven Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung der Ceres Power-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem RSI und der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien.