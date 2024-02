Ceres Power Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Ceres Power beträgt der RSI 53,59, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25, der sich auf 45,66 beläuft, führt ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für einen Zeitraum von 25 Tagen. Zusammen ergibt sich daher insgesamt ein neutrales Rating.

Im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche hat Ceres Power in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -52,13 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 1,17 Prozent gestiegen sind. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei 2,95 Prozent, wobei Ceres Power um 53,91 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Daraus resultiert ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Ceres Power mit 207,8 GBP derzeit um +10,71 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf der anderen Seite liegt die Distanz zum GD200, dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, bei -23,67 Prozent, was zu einer langfristigen Einstufung "Schlecht" führt. Insgesamt führt dies zu einer neutralen Einschätzung aus charttechnischer Sicht.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse. Die Diskussionsintensität bei Ceres Power hat sich verringert, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung basierend auf dem Sentiment und Buzz im Internet.