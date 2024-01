Ceres Power Aktie: Nicht nur für Aktienbesitzer interessant!

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Die technische Analyse von Ceres Power zeigt gemischte Signale. Die 200-Tage-Linie liegt bei 277,84 GBP, was auf einen negativen Trend hindeutet, da der Aktienkurs bei 217,6 GBP liegt, was einem Abstand von -21,68 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 184,95 GBP, was einem positiven Signal von +17,65 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ceres Power liegt bei 26,47, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher positiv zu bewerten ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 38, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass von insgesamt 3 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten 2 positiv, 1 neutral und keine negativ waren. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 796,67 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 266,12 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher eine positive Empfehlung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist ebenfalls positiv, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt.

Insgesamt zeigt die technische Analyse, die Analysteneinschätzung und die Anlegerstimmung gemischte Signale, aber überwiegend positive Tendenzen für die Ceres Power-Aktie.