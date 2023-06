Ceres Power-Aktie: Kursziel zeigt Aufwärtspotenzial in schwierigem Marktumfeld!

Trotz des rückläufigen Wasserstoffmarktes befindet sich die Ceres Power-Aktie derzeit in einem vielversprechenden Unterstützungsbereich. Als Entwickler von sauberer Energietechnologie, einschließlich Brennstoffzellen für die Stromerzeugung und Elektrolyseuren für grünen Wasserstoff, hat Ceres Power Holdings plc das Potenzial, von den zukünftigen Trends in der Energiebranche zu profitieren. Analysten zeigen sich optimistisch hinsichtlich der Gewinn- und Umsatzaussichten des Unternehmens für die nächsten Jahre. Insgesamt 13 Analysten empfehlen den Kauf der Aktie und sehen das Kursziel um mehr als 100% über dem aktuellen Preis. Diese positive Prognose stützt sich auf das steigende Interesse an sauberer Energie und den wachsenden Bedarf an effizienten Energiespeicherlösungen.

