Ceres Power Aktie: Kaum zu glauben!

Die Aktie von Ceres Power wird anhand verschiedener Faktoren bewertet. Einer davon ist die Diskussionsintensität im Netz, die in den letzten Monaten durchschnittlich war, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war kaum verändert, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält Ceres Power daher eine neutrale Wertung.

In Bezug auf die Dividende weist das Unternehmen derzeit eine Dividendenrendite von 0% auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 4,43% als schlecht eingestuft wird.

Die Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigen, dass von insgesamt 3 Bewertungen 2 gut und 1 neutral waren, was zu einer Gesamtbewertung von "gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 796,67 GBP, was ein Aufwärtspotenzial von 335,81% bedeutet und somit zu einer "gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 42, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit eine neutrale Bewertung erhält. Auch der RSI auf 25-Tage Basis führt zu einer neutralen Bewertung, da er ebenfalls im neutralen Bereich liegt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung für die Aktie von Ceres Power basierend auf verschiedenen Faktoren wie Diskussionsintensität, Dividendenrendite, Analystenbewertungen und Relative Strength Index.