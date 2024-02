Ceres Power Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Der Aktienkurs von Ceres Power liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" um mehr als 53 Prozent darunter, mit einer Rendite von -50,96 Prozent. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,57 Prozent in den vergangenen 12 Monaten erzielt hat, liegt Ceres Power mit 52,53 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Ceres Power derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Elektrische Ausrüstung, mit einem Unterschied von 4,23 Prozentpunkten (0 % gegenüber 4,23 %). Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Ceres Power bei 264,43 GBP liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 165,5 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -37,41 Prozent, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 185,67 GBP, was einer Distanz von -10,86 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote als "Schlecht" bewertet.

Bezüglich des Sentiments und Buzz wird auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz berücksichtigt. In diesem Kontext hat die Aktie von Ceres Power eine erhöhte Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was ebenfalls zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird Ceres Power daher als "Gut"-Wert eingestuft.