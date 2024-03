Ceres Power Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Der Relative Strength Index, bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100. Für die Ceres Power liegt der RSI bei 85,4, was auf eine überkaufte Situation hindeutet und eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 66, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, jedoch wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Einstufung führt.

Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Ceres Power als "Gut"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten waren 1 Bewertung "Gut", 1 "Neutral" und 0 "Schlecht". Das mittlere Kursziel liegt bei 870 GBP, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Ceres Power aktuell bei 250,19 GBP verläuft, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Der Abstand zum Schlusskurs von 137 GBP beträgt -45,24 Prozent. Auch der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) weist mit einem Niveau von 179,35 GBP und einer Differenz von -23,61 Prozent auf ein "Schlecht"-Signal hin. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht" auf Basis der technischen Analyse.