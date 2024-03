Ceres Power Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Ceres Power wurde in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert. Insgesamt lässt die Anlegerstimmung daher die Einstufung "Gut" zu.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Ceres Power bei 146,7 GBP liegt, was einer Entfernung von -42,02 Prozent vom GD200 (253,02 GBP) entspricht. Dies deutet auf ein "Schlecht"-Signal hin. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage widerspiegelt, weist einen Kurs von 181,94 GBP auf. Hier liegt ebenfalls ein "Schlecht"-Signal vor, da der Abstand -19,37 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Aktienkurs von Ceres Power als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs von Ceres Power. Dies führt zu einer negativen Differenz von -4,29 Prozent im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung". Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Ceres Power-Aktie beträgt 85, was auf ein überkauftes Wertpapier hindeutet und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist jedoch weniger volatil und führt zu einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating für Ceres Power.