Ceres Power Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Ceres Power positiv bewertet, mit 1 Gut und 1 Neutral. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 870 GBP, was einer potenziellen Steigerung um 439,03 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 161,4 GBP. Daher erhalten sie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor (Industrie) hat Ceres Power in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -61,11 Prozent erzielt, was mehr als 62 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche verzeichnete eine mittlere Rendite von -0,47 Prozent, wobei Ceres Power mit 60,64 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenausschüttung von Ceres Power liegt 4,26 Prozentpunkte niedriger als der Branchendurchschnitt von 4,26 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ceres Power-Aktie zeigt einen Wert von 72, was auf eine Überbewertung hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 57,38, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher insgesamt eine "Schlecht"-Rating für Ceres Power basierend auf der RSI-Bewertung.