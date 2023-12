Ceres Power Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Die Aktie von Ceres Power wird aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 306,08 GBP, während der aktuelle Kurs bei 182 GBP liegt, was einer Abweichung von -40,54 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (205,43 GBP) liegt unter dem aktuellen Kurs (-11,41 Prozent), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktienkursperformance von Ceres Power in den letzten 12 Monaten bei -50,05 Prozent lag. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 4,01 Prozent, was einer Underperformance von -54,06 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 5,22 Prozent hatte, liegt Ceres Power mit einer Unterperformance von 55,27 Prozent deutlich hinter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien spiegeln eine positive Stimmung rund um die Aktie von Ceres Power wider. In den letzten Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz in Bezug auf die Aktie von Ceres Power zeigt sich eine starke Aktivität in Beiträgen und Diskussionen, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stimmungslage führt. Allerdings gab es auch eine negative Änderung der Stimmungsrate, was zu einem "Schlecht"-Rating im langfristigen Stimmungsbild führt. Daher wird die Aktie von Ceres Power in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" angemessen bewertet, während das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" eingestuft wird.