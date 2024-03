Ceres Power Aktie: Die Bären zittern!

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Die Dividendenpolitik von Ceres Power weist derzeit eine niedrigere Auszahlung im Vergleich zum Branchendurchschnitt für Elektrische Ausrüstung auf. Der Unterschied beträgt 4,26 Prozentpunkte (0 % gegenüber 4,26 %), was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten Ceres Power mit 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht bewertet, was im Durchschnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Es gab keine Aktualisierungen von Analysten zu Ceres Power im letzten Monat. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 870 GBP, was einer potenziellen Steigerung um 439,03 Prozent vom letzten Schlusskurs (161,4 GBP) entspricht und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ceres Power-Aktie zeigt einen Wert von 72, was auf eine Überkaufung hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage Basis bei 57,38, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Rating für Ceres Power nach der RSI-Bewertung.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Ceres Power interessante Ausprägungen aufweisen. Die erhöhte Aktivität führt zu einer "Gut"-Einschätzung, während die positive Änderung der Stimmungsrate zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung für Ceres Power.