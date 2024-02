Ceres Power Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Weitere Suchergebnisse zu "Ceres Power":

Der Aktienkurs von Ceres Power hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -50,96 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -53,26 Prozent im Branchenvergleich bedeutet, da ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche im Durchschnitt um 2,3 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich dazu hatte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von 4,61 Prozent im letzten Jahr, wobei Ceres Power 55,56 Prozent unter diesem Durchschnittswert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich hat das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

In den letzten zwei Wochen wurde Ceres Power von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt daher eine positive Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Ceres Power-Aktie zeigt einen Wert von 42, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch auf 25-Tage-Basis ist Ceres Power weder überkauft noch -verkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Ceres Power.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Ceres Power 4,27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was sie zu einem unrentablen Investment im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite von 4 Prozent in der Branche "Elektrische Ausrüstung" macht. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.