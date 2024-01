Ceres Global Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Aktie von Ceres Global wird derzeit anhand verschiedener Indikatoren bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie laut dem 50- und 200-Tage-Durchschnitt in einem Abwärtstrend liegt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 2,36 CAD, während der letzte Schlusskurs bei 2,15 CAD liegt, was einer Abweichung von -8,9 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 2,38 CAD liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren Abweichung von -9,66 Prozent führt. Insgesamt erhält die Ceres Global-Aktie daher auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Schlecht"-Rating.

Auch in Bezug auf die Dividendenpolitik schneidet Ceres Global schlechter ab als der Branchendurchschnitt. Mit einer Differenz von 1,81 Prozentpunkten erhält die Dividendenpolitik der Aktie ebenfalls die Einstufung "Schlecht".

Im Vergleich zur Branche Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies verzeichnete die Aktie von Ceres Global in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,09 Prozent, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um -6,64 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -8,45 Prozent im Branchenvergleich. Im Sektorvergleich lag die Rendite von Ceres Global jedoch um 7,02 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz erhält die Aktie von Ceres Global ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung zeigen keine signifikanten Veränderungen, was zu dieser Einschätzung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Ceres Global daher als "Schlecht" bewertet, sowohl aufgrund der technischen Analyse als auch in Bezug auf die Dividendenpolitik. Im Branchenvergleich zeigt sich eine Unterperformance, während im Sektorvergleich eine gewisse Überperformance zu verzeichnen ist. Das Sentiment und der Buzz im Netz führen zu einer neutralen Einschätzung.