Cereno Scientific AB Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Anleger-Stimmung bei Cereno Scientific ist derzeit insgesamt besonders negativ, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten Wochen standen überwiegend negative Themen im Fokus, was zu der Einschätzung "Neutral" für die Aktie geführt hat.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cereno Scientific-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,18 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,399 EUR deutlich darüber liegt (Unterschied +121,67 Prozent). Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Für den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen ein ähnlicher Wert (+2,31 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Cereno Scientific deuten auf eine mittlere Aktivität im Netz und eine kaum veränderte Stimmung hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Beim Relative Strength Index (RSI) wird die Cereno Scientific-Aktie sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis als "Neutral" eingestuft, da sie weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt erhält Cereno Scientific daher eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der Anleger-Stimmung, der technischen Analyse, des Sentiments und des Relative Strength Index.