Cereno Scientific AB Aktie: Nach so langer Zeit …

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung rund um Cereno Scientific wurden über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin und erfordert eine neutrale Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung blieb ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt.

Bei der technischen Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cereno Scientific-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen betrachtet. Der aktuelle Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs, was zu einer positiven Bewertung führt. Bei einer Betrachtung basierend auf den letzten 50 Handelstagen ergibt sich jedoch eine neutrale Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt negativ. Insbesondere in den vergangenen Tagen standen negative Themen im Mittelpunkt, was zu einer neutralen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls herangezogen, um festzustellen, ob die Aktie überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI führen zu einer neutralen Bewertung.

Insgesamt ergibt sich für Cereno Scientific eine neutrale Gesamtbewertung basierend auf den analysierten Faktoren.