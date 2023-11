Cereno Scientific AB Aktie: Das ist ein fast endgültiges Urteil!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien in Bezug auf Cereno Scientific war in den letzten Tagen überwiegend neutral. Es gab keine negativen Diskussionen, und an drei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden auch überwiegend neutrale Nachrichten über das Unternehmen veröffentlicht. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Cereno Scientific daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In technischer Hinsicht handelt die Cereno Scientific-Aktie derzeit bei 0,421 EUR, was +31,56 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50) liegt. Kurzfristig wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Einstufung ebenfalls als "Gut" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei +180,67 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht positiv bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt auch eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Die Diskussionsintensität in Bezug auf Cereno Scientific ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Cereno Scientific-Aktie als Neutral-Titel betrachtet. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für sieben Tage beträgt 8,57, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert für 25 Tage bei 54,78 liegt und somit zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.