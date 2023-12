Cereno Scientific AB Aktie: Ist theoretisch jetzt alles möglich?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Die Cereno Scientific hat derzeit einen RSI von 55,84, was als „neutral“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 41,26 und bestätigt ebenfalls die „Neutral“-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs der Cereno Scientific bei 0,396 EUR derzeit um 10 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie sogar um 147,5 Prozent über dem GD200, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten lässt sich auch die Stimmung der Anleger als weicher Faktor betrachten. Analysen von sozialen Plattformen zeigen, dass die Kommentare überwiegend negativ waren und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Neutral" eingestuft.

Auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz ist ein wichtiger Faktor. Die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Cereno Scientific war in den letzten Monaten gering, was zu einer eher negativen Bewertung führt. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung in diesem Zeitraum positiv zugenommen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Somit wird die Cereno Scientific insgesamt als "Gut" bewertet.