Cereno Scientific AB Aktie: Aufschrei, garantiert!

Die Analyse der Kommunikation im Internet liefert wichtige Erkenntnisse zur Einschätzung einer Aktie. Bei Cereno Scientific zeigt sich eine durchschnittliche Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs wird Cereno Scientific als "Gut" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,17 EUR, was einer Überperformance von +121,18 Prozent entspricht. Der GD50 der vergangenen 50 Tage ergibt einen Kurs von 0,37 EUR, was einer Abweichung von +1,62 Prozent entspricht und somit als "Neutral"-Wert bewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) der Cereno Scientific liegt bei 98,15, was als überkauft betrachtet wird und somit zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 43 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält diese Kategorie die Bewertung "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt. Anleger zeigten sich ebenfalls überwiegend negativ in Bezug auf das Unternehmen Cereno Scientific. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.