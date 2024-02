Cereno Scientific AB Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "Elekta AB B":

Die Stimmung und das Interesse in der Internet-Kommunikation spielen eine wichtige Rolle bei der Analyse von Aktien. In Bezug auf Cereno Scientific hat sich die Stimmung in den letzten Wochen jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von Analysten eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in Bezug auf Cereno Scientific, weshalb auch in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein weiterer wichtiger Indikator in der technischen Analyse von Aktien. In den letzten 7 Tagen beträgt der RSI-Wert für die Cereno Scientific-Aktie 58, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 56,17 weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen besonders negative Themen in Bezug auf Cereno Scientific. Dies spiegelt sich auch in einer "Neutral"-Einschätzung wider, basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Cereno Scientific-Aktie bei 0,22 EUR, was als "Gut" eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der aktuelle Aktienkurs bei 0,3875 EUR, was einem Abstand von +76,14 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) zeigt hingegen ein Niveau von 0,41 EUR und eine Differenz von -5,49 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Signal führt. Zusammenfassend ergibt sich auf Basis der technischen Analyse eine "Neutral"-Bewertung für Cereno Scientific.