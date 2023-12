Cerence Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Cerence-Aktie wurde in den letzten 200 Handelstagen durchschnittlich mit einem Schlusskurs von 23,85 USD bewertet. Der letzte Schlusskurs lag bei 17,59 USD, was einem Unterschied von -26,25 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt wurde analysiert, und hier lag der letzte Schlusskurs (16,96 USD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+3,71 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cerence-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, mit einem RSI von 33 für die letzten 7 Tage und 46,26 für die letzten 25 Handelstage. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse somit ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Tagen neutral gegenüber Cerence, mit vier positiven und zwei negativen Tagen sowie acht Tagen ohne klare Richtung. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils neutral, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Anlegerstimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Cerence, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Zusammenfassend ergibt sich für Cerence daher insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.