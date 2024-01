Cerberus Cyberntinel Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von Ciso Global bei 0,104 USD liegt, was einem Abstand von -42,22 Prozent vom GD200 (0,18 USD) entspricht. Dies wird als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,11 USD, was einem Abstand von -5,45 Prozent entspricht und somit ebenfalls als "Schlecht"-Signal gewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Ciso Global-Aktie als "Schlecht" eingestuft, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen über Ciso Global in den sozialen Medien zeigen gemischte Stimmungen und Einschätzungen. In den letzten zwei Wochen überwiegen jedoch die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen vermehrt negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser Gemengelage wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Auch die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert wichtige Einschätzungen. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Ciso Global-Aktie zeigt eine Überverkauftheit auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu ergibt der RSI auf 25-Tage-Basis jedoch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Aktie nach RSI-Bewertung als "Gut" eingestuft.