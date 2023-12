Cerberus Cyberntinel Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die Anlegerstimmung gegenüber der Ciso Global war in den letzten Tagen überwiegend positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Von insgesamt zehn Tagen waren acht positiv und nur zwei negativ, während an vier Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer insgesamt guten Einschätzung in unserer Stimmungsanalyse führt. Die Redaktion vergibt daher ein "Gut"-Rating für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung. Die Diskussionen über Ciso Global tendierten weder übermäßig positiv noch negativ, was zu einer neutralen Bewertung durch die Redaktion führt. Die Häufigkeit der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell weder besonders im Fokus steht, was ebenfalls zu einem neutralen Rating führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Ciso Global-Aktie für die letzten 200 Handelstage im Durchschnitt bei 0,18 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 0,103 USD weicht somit um -42,78 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als schlecht bewertet wird. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (0,11 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,36 Prozent), was ebenfalls zu einem schlechten Rating führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses und zeigt, dass die Ciso Global derzeit mit einem RSI-Wert von 23,33 als überverkauft gilt, was als gutes Signal bewertet wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 63, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein neutrales Rating erhält.

Insgesamt ergibt sich somit sowohl aus der technischen Analyse als auch aus dem RSI eine eher negative Einschätzung für die Ciso Global-Aktie.