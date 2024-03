Ceragon Networks Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Ceragon Networks: Anleger-Stimmung und Bewertung

In den vergangenen zwei Wochen wurde Ceragon Networks von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Darüber hinaus wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt lässt sich daher die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" einstufen.

Ein Maßstab für die Stimmung rund um Aktien ist neben den Analysen aus Bankhäusern auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Aktie von Ceragon Networks wurde auf diese beiden Faktoren hin untersucht. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität zeigte dabei eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Ceragon Networks erfuhr in diesem Zeitraum eine negative Änderung, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt wird der Aktie von Ceragon Networks bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht" vergeben.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Ceragon Networks liegt bei 26,09, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Bewertung als "Gut". Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33 und wird als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation bewertet, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Ceragon Networks beträgt bezogen auf das Kursniveau 0 Prozent und liegt mit 0 Prozent nur leicht unter dem Mittelwert (0) für diese Aktie. Ceragon Networks bekommt für diese Dividendenpolitik deshalb eine "Neutral"-Bewertung von unseren Analysten.