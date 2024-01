Ceragon Networks Aktie: Der Knaller!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Ceragon Networks wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage auf 37,5 Punkte geschätzt, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 30,26 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Ceragon Networks mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 11546,47 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung seitens der Redaktion führt.

Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Ceragon Networks-Aktie sind alle Bewertungen "Gut". Das durchschnittliche Kursziel beträgt 5,25 USD, was auf ein Potenzial von 148,82 Prozent über dem letzten Schlusskurs von 2,11 USD hinweist. Die Empfehlung daraus ist demnach "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv für Ceragon Networks, was zu einer "Gut"-Einschätzung seitens der Redaktion führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Einschätzung des Anleger-Sentiments.