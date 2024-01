Cepton Aktie: So nicht zu erwarten!

Weitere Suchergebnisse zu "Ennis":

In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Cepton diskutiert. An zehn Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Cepton-Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein getrübtes Bild der Anlegerstimmung im vergangenen Monat. Daher wird dieser Punkt als "Schlecht" bewertet. Hingegen wurde das Unternehmen in den letzten 50 Tagen intensiver diskutiert als üblich, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Cepton-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Cepton-Aktie bei 4,5 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 3,04 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -32,44 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt mit -9,52 Prozent im negativen Bereich, weshalb die Gesamtnote "Schlecht" vergeben wird.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 58,73 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 67,59 ebenfalls an, dass Cepton weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Cepton-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Bereich.