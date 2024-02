Ceotronics Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die technische Analyse der Ceotronics-Aktie ergibt einige interessante Signale. Der aktuelle Kurs von 5,38 EUR liegt um 37,95 Prozent über dem GD200 (3,9 EUR), was als "Gut"-Signal bewertet wird. Auch der GD50, der bei 4,4 EUR liegt, deutet mit einem Abstand von +22,27 Prozent auf ein "Gut"-Signal hin. Insgesamt wird der Aktienkurs also positiv bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls interessante Werte. Der RSI für 7 Tage liegt bei 17,88, was auf eine Überverkauftheit hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Auch der RSI für 25 Tage (27) deutet auf eine Überverkauftheit hin und erhält somit ebenfalls die Bewertung "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt sich jedoch kaum Veränderung in den vergangenen Wochen. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Bewertung.

Auch in Bezug auf die Dividendenpolitik gibt es wenig Abweichung von der Branchendurchschnitt. Mit einer Dividendenrendite von 3,6 % im Vergleich zu 3,08 % erhält die Aktie auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Ceotronics-Aktie also als positiv bewertet, sowohl in der technischen Analyse als auch im Vergleich zu anderen Signalen wie dem RSI und dem Sentiment.