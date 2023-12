Century Tokyo Leasing Aktie: Das war ja klar …

Die Stimmung und der Buzz: Das Internet hat die Fähigkeit, Stimmungen zu verstärken oder sogar zu verändern. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Tokyo Century wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut Messung kaum Veränderungen. Daher ergibt sich insgesamt ein neutraler Eindruck des langfristigen Stimmungsbildes.

Anleger: Die Stimmung der Anleger bezüglich Tokyo Century in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist neutral. Die Auswertung der Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen. Somit erhält die Aktie insgesamt die Einschätzung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Anleger-Stimmung.

Technische Analyse: Der aktuelle Kurs von Tokyo Century bei 6047 JPY zeigt aus charttechnischer Sicht ein "Gut"-Signal, da er um 14,4 Prozent über dem GD200 (5285,63 JPY) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 5811,28 JPY, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +4,06 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Tokyo Century-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Relative Strength Index: Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie von Tokyo Century als neutral eingestuft. Der RSI7 liegt bei 47,25, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 35,72 liegt, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.