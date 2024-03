Century Tokyo Leasing Aktie: Ein sicheres Investment?

Der Relative Strength Index (RSI) der Tokyo Century-Aktie zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Mit einem RSI von 48,32 innerhalb von 7 Tagen und einem RSI von 57 innerhalb von 25 Tagen wird die Situation als "Neutral" bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Tokyo Century-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 1446,1 JPY lag. Der letzte Schlusskurs von 1566,5 JPY weicht um +8,33 Prozent davon ab und erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs von 1566,5 JPY nahe dem gleitenden Durchschnitt von 1589,52 JPY (-1,45 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird als neutral bewertet, da in den letzten zwei Wochen überwiegend neutrale Themen rund um die Tokyo Century-Aktie angesprochen wurden. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung. In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien festgestellt. Daher wird die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Insgesamt zeigt die Analyse, dass die Tokyo Century-Aktie in verschiedenen Bereichen als "Neutral" eingestuft wird, sowohl im RSI, in der technischen Analyse als auch in der Anleger-Stimmung und im Sentiment und Buzz.