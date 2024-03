Century Tokyo Leasing Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Die technische Analyse der Tokyo Century-Aktie zeigt, dass der 200-Tage-Durchschnitt bei 1457,31 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 1609,5 JPY liegt, was einer Abweichung von +10,44 Prozent entspricht, und damit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 1594,98 JPY, was nahe dem letzten Schlusskurs von 1609,5 JPY liegt und somit zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt wird die Tokyo Century-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Stimmung in Bezug auf die Tokyo Century-Aktie wird als neutral eingestuft, basierend auf Kommentaren und Themen auf sozialen Plattformen. Die Analyse ergibt, dass die Stimmung gegenwärtig als "Neutral" betrachtet werden muss.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt, dass die Tokyo Century-Aktie aktuell mit einem Wert von 30,07 als neutral gilt. Auch bei einer Ausdehnung auf 25 Tage bleibt die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für die RSI die Einstufung "Neutral".

In den letzten vier Wochen wurden keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmung oder Kommunikationsfrequenz in Bezug auf die Tokyo Century-Aktie festgestellt. Daher erhält die Aktie auf dieser Stufe eine "Neutral"-Bewertung.