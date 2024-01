Century Therapeutics Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Century Therapeutics verzeichnet einen gleitenden Durchschnittskurs von 2,63 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 3,32 USD liegt. Dies bedeutet eine positive Abweichung von +26,24 Prozent im Vergleich zum GD200 und wird daher als "Gut" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beläuft sich auf 1,86 USD, was einer Abweichung von +78,49 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut".

Analysten haben in den letzten 12 Monaten 5 Mal eine positive Einschätzung für die Century Therapeutics abgegeben, während keine negativen Bewertungen vorliegen. Dies führt zu einer langfristigen Bewertung von "Gut" seitens institutioneller Analysten. Für den aktuellen Kurs von 3,32 USD wird eine erwartete Entwicklung von 393,98 Prozent prognostiziert, was zu einem mittleren Kursziel von 16,4 USD führt und als "Gut" eingestuft wird.

Das Sentiment für Century Therapeutics hat sich in den letzten Wochen positiv verändert, was durch eine verstärkte Aufmerksamkeit in den sozialen Medien und eine Tendenz zu positiven Themen deutlich wird. Insgesamt wird das Stimmungsbild daher als "Gut" bewertet.

Die Stimmung rund um Century Therapeutics auf sozialen Plattformen wurde von Analysten als neutral eingestuft, obwohl in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen diskutiert wurden. Aus diesem Grund wird die Stimmung als "Neutral" bewertet.