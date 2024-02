Century Therapeutics Aktie: Wie ernst sind DIESE Neuigkeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Century Therapeutics wird der RSI für die letzten 7 Tage und auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 43,86 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso erhält die Aktie für den RSI25 mit einem Wert von 40,69 ein "Neutral"-Rating.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 2 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 18 USD, was eine "Gut"-Empfehlung für die Aktie ergibt.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich gemischt. Während in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Kommentare abgegeben wurden, dominierten in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

In den letzten vier Wochen wurde eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien für Century Therapeutics festgestellt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Auch die Kommunikationsfrequenz über das Unternehmen hat sich verringert. Insgesamt erhält die Aktie daher auf dieser Stufe ein "Schlecht"-Rating.