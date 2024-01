Century Sunshine Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Dividendenrendite von Century Sunshine liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 5,95 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In technischer Hinsicht ist der Kurs der Century Sunshine-Aktie mit 0,01 HKD derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt 0 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung von "Neutral" führt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Verglichen mit der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Century Sunshine mit -23,08 Prozent mehr als 28 Prozent unter dem Durchschnitt. Die "Chemikalien"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 5,11 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Century Sunshine mit 28,19 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen zeigt sich, dass die Anleger über das Unternehmen weder bedeutend mehr noch weniger diskutiert haben als üblich, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Century Sunshine-Aktie somit ein "Neutral"-Rating.