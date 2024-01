Century Sunshine Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Aktie von Century Sunshine wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet angesehen. Mit einem KGV von 1,73 liegt die Bewertung insgesamt 96 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Segment "Chemikalien", der bei 43,32 liegt. Dies führt zu einer positiven Einschätzung der Aktie aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Century Sunshine in den Social Media. Die Diskussionen waren weder übermäßig positiv noch negativ, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell nicht besonders im Fokus der Anleger steht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Century Sunshine-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,01 HKD liegt. Dies bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt eine ähnliche Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei 50 für die Century Sunshine-Aktie. Dies deutet darauf hin, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bestätigt diese Einschätzung.

Insgesamt erhält die Century Sunshine-Aktie aufgrund der fundamentalen, sentimentalen, technischen und RSI-Indikatoren die Bewertung "Neutral".